Battlefield 2042: presentata la Stagione 3 Escalation

DICE ed Electronic Arts hanno presentato le novità della Stagione 3 di Battlefield 2042 intitolata Escalation. Questa nuova stagione sarà disponibile a partire dal 22 novembre e porterà con sé numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui nuove armi, una mappa inedita, un nuovo specialista, un veicolo bellico addizionale e molto altro, compreso un nuovo Battle Pass. Gli sviluppatori precisano che tutte le novità che hanno un impatto diretto sul gameplay saranno disponibili gratuitamente come parte del Battle Pass gratuito, mentre la versione premium includera vari oggetti di personalizzazione estetica aggiuntivi.

La Stagione 3 porterà i giocatori su Spearhead, una nuova mappa ambientata nel bel mezzo della foresta svedese. Qui i giocatori combatteranno tra i boschi e all’interno di una fabbrica automatizzata di armi tecnologicamente avanzate.

Escalation introdurrà anche Zain, uno specialista egiziano armato di fucile XM370A, capace di stanare i nemici in copertura e mettere pressione agli avversari. Zain è poi in grado di ricaricare la sua salute immediatamente dopo aver eliminato un nemico.

Le nuove armi che debutteranno nella Stagione 3 di Battlefield 2042 includono la Railgun Rorsch Mk-4, che spara un proiettile ad altissima velocità e presenta modalità di fuoco multiple, rendendola un’arma particolarmente versatile. Troveremo anche lo Smart Shotgun NVK-S22, un fucile a pompa a doppia canna agile e compatto che può essere utilizzato per tendere imboscate a corta gittata. La pistola NVK-P125 Bullpup è invece una nuova arma di supporto a canna lunga da impiegare negli scontri a lunga gittata. L’aggiornamento introdurrà anche i coltelli da lancio nell’arsenale di Battlefield 2042.

Sul versante dei veicoli, la Stagione 3 aggiungerà anche il tank EMKV90-TOR a duplice modalità. La prima è la cosiddetta Mobility Mode, per chi predilige l’agilità negli spostamenti, mentre la Siege Mode rende il carro più lento ma trasferisce tutta la potenza alle armi per causare danni ingenti. In aggiunta, il nuovo carro presenta un sistema che individua gli attaccanti entro un certo raggio e li mostra sull’HUD.

Segnaliamo, infine, che Battlefield 2042 beneficerà di un periodo di prova gratuito durante la Stagione 3 su tutte le piattaforme nelle seguenti date:

Xbox: dall’1al 4 dicembre

Steam: dall’1 al 5 dicembre

PlayStation: dal 16 al 23 dicembre