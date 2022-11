Volition passa da Deep Silver a Gearbox Entertainment

Nel presentare i risultati finanziari relativi al trimestre che si è concluso a settembre, Embracer Group ha reso pubblico il trasferimento di Volition che passa dalla gestione di Deep Silver a quella di The Gearbox Entertainment Company, entrambe divisioni della medesima holding.

“Da qui in avanti, Volition diventerà parte di Gearbox, la quale ha tutti gli strumenti necessari, incluso un team di manager esperti con base negli Stati Uniti, per creare un futuro di successo in quel di Volition,” si legge nel comunicato stampa. “Si tratta del nostro primo trasferimento interno tramite il quale spostiamo uno studio tra diversi gruppi operativi, ma non sarà necessariamente l’ultimo.” Il comunicato lascia dunque intendere che da qui in avanti potrebbero verificarsi altre situazioni simili.

Restando sempre nell’ambito di Volition, Embracer ha fatto sapere che le performance sul mercato di Saints Row sono state in linea con quanto previsto dalla compagnia, tuttavia il gioco non è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan.