Wild Hearts: il nuovo trailer ci mostra il sistema Karakuri

Electronic Arts e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo trailer di Wild Hearts, titolo a base di azione e caccia sviluppato da Omega Force.

Il gioco è ambientato in un fantastico Giappone feudale in cui ci ritroveremo a combattere contro colossali creature chiamate Kemono, sfruttando il Karakuri, un sistema caratterizzato da meccanismi sofisticati creati attraverso la pratica un’antica tecnologia perduta. Il nuovo trailer è proprio dedicato al Karakuri, e nel video ci viene mostrato come le forme e combinazioni dei meccanismi realizzati abbiano un impatto significativo durante i combattimenti contro i Kemono. Essenziale è quindi sfruttare l’esperienza di caccia per costruire nuove trappole e sistemi di viaggio in modo da renderli sempre più efficienti e strategici.

Wild Hearts farà il suo debutto il 17 febbraio 2023 per PC (tramite EA App, Steam ed Epic Games Store) PlayStation 5, Xbox Series X/S.