Dead Space: Motive Studio ci porta a bordo dell'Ishimura

Motive Studio ha pubblicato il terzo post del blog “Inside Dead Space” dedicato al remake dell’amatissimo titolo.

“A bordo della Ishimura” è il titolo del nuovo post (lo potete trovare qui), in cui lo sviluppatore racconta come è stata realizzata l’iconica ambientazione della navicella originale e di come durante la creazione del remake sia stato essenziale considerare la USG Ishimura come uno dei personaggi più importanti del gioco, in cui sono stati aggiunti elementi in onore del più ampio universo di Dead Space.

Ricordiamo che il remake di Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.