Directive 8020: rivelato il prossimo gioco della serie The Dark Pictures Anthology

Mancano meno di 24 ore al lancio di The Devil in Me (di cui potete trovare qui la recensione), il capitolo conclusivo della prima parte della mini-serie horror The Dark Pictures Anthology, ed ecco che Bandai Namco e Supermassive Games ci svelano il gioco che inaugurerà la seconda parte della serie: si intitola Directive 8020 e sarà ambientato nello spazio.

Il Comandante Stafford, uno dei personaggi di cui viene svelata la voce nel trailer, termina la sua trasmissione affermando: “La nostra prossima trasmissione sarà trasmessa dall’orbita attorno alla futura casa dell’umanità“. Sembrerebbe quindi che l’umanità sia in cerca di un nuovo pianeta da chiamare “casa”, ma la ricerca si complica drasticamente a causa di una minaccia presente sull’astronave Cassiopea, che mette in pericolo l’intero equipaggio.

Directive 8020 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.