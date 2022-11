Yuji Naka, papà di Sonic, arrestato con l'accusa di insider trading

Una brutta faccenda ha coinvolto Yuji Naka, uno dei co-creatori di Sonic fino a pochi mesi fa in forze a Square Enix: la procura del distretto di Tokyo ha infatti emesso un mandato di arresto nei confronti del game designer nipponico con l’accusa di insider trading. Yuji Naka è stato arrestato dalla polizia giapponese nelle scorse ore.

Stando a quanto si è appreso (via Gematsu), nel gennaio del 2020 Yuji Naka sarebbe venuto a conoscenza dei lavori su Dragon Quest Tact, spin-off mobile della celebre saga di JRPG, sviluppato da Square Enix in collaborazione con Aiming. Poco dopo avrebbe acquistato 10 mila azioni di Aiming per un totale di 2,8 milioni di yen (poco meno di 20 mila euro attuali) con la speranza che il valore delle azioni si sarebbe alzato dopo l’annuncio pubblico di Dragon Quest Tact.

A quei tempi, lo ricordiamo, Naka era ancora un impiegato di Square Enix, pertanto avrebbe sfruttato le sue conoscenze interne per ottenere un profitto personale, da qui l’ipotesi del reato di insider trading. Con la stessa accusa sono stati arrestati anche Taisuke Sasaki, anch’egli un ex dipendente di Square Enix, e il loro conoscente Fumiaki Suzuki.