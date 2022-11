The Callisto Protocol: pubblicato il trailer di lancio

Quando mancano due settimane esatte all’uscita di The Callisto Protocol, il survival horror diretto dall’autore di Dead Space Glen Schofield, ecco che il publisher Krafton e gli sviluppatori di Striking Distance Studios hanno confezionato e diffuso un apposito trailer di lancio.









Il trailer mette in risalto le performance di Josh Duhamel nel ruolo del protagonista Jacob Lee, della star di “The Boys” Karen Fukuhara nei panni di Dani Nakamura, e di Sam Witwer nel ruolo di Leon Ferris. Il trailer contiene anche la canzone “Lost Again”, un nuovo brano di Kings Elliot scritto appositamente per The Callisto Protocol.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.