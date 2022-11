Legacy of Kain: il sondaggio ufficiale è un successo inatteso

Ricorderete senz’altro il sondaggio diffuso un mese fa da Crystal Dynamics che chiedeva ai fan della saga di Legacy of Kain diverse domande specifiche su eventuali sequel, remake o reboot. Ebbene, durante l’ultimo incontro con gli investitori di Embracer Group, holding che non molto tempo fa ha acquisito lo studio californiano, è stato reso noto che la risposta del pubblico al sondaggio ha superato – e di molto – le più rosee aspettative.

“In passato abbiamo notato che questi sondaggi di solito ottengono tra le 1.000 e le 3.000 risposte,” ha dichiarato Phil Rogers, CEO di Crystal Dynamics ed Eidos. “Ma quando abbiamo chiesto alla gente di Legacy of Kain abbiamo ricevuto oltre 100.000 risposte. 73.000 persone hanno risposto a tutte le domande del questionario.”

È chiaro, dunque, che Legacy of Kain sia una serie ancora oggi molto amata dai videogiocatori. Un successo così ampio e inatteso del sondaggio ne è la dimostrazione tangibile. Chissà che ciò non sproni Crystal Dynamics a riprendere seriamente in mano la saga. Noi ovviamente incrociamo le dita.