Superfuse: annunciata la data di uscita in Early Access su Steam

Annunciato lo scorso marzo, Superfuse è ora provvisto di una data di uscita ufficiale, sebbene sia riferita alla versione in Early Access che farà presto capolino su Steam. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.









Superfuse è un action RPG di stampo hack & slash che mette i giocatori nei panni di supereroi al soldo dell’elite dell’umanità. Quando i mostri hanno iniziato ad attaccare le colonie umane, i miliardari sono intervenuti e hanno creato gli Enforcer. A quelle che prima erano persone normali sono stati conferiti superpoteri per combattere questa minaccia e diventare il braccio armato della corporatocrazia pattugliando il sistema solare agli ordini dei loro creatori.

Il gioco sarà affrontabile sia in solitaria che in cooperativa, in questo caso un massimo di quattro giocatori potranno unire le forze e combattere assieme le orde di mostri. In ogni caso, la data di uscita è prevista per il 31 gennaio 2023. Non è ancora chiara la durata del periodo di Accesso Anticipato.