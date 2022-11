Ubisoft ha mostrato nuove concept art per il remake di Splinter Cell

A quasi un anno dall’annuncio del gioco, Ubisoft torna con un aggiornamento sullo sviluppo del remake di Splinter Cell (se siete interessati, ve ne avevamo parlato più in dettaglio qui).

In un video pubblicato in occasione del 20° anniversario della classica serie stealth, lo sviluppatore ha mostrato nuove concept art, con scene e luoghi che saranno sicuramente familiari ai fan del titolo originale.

Il direttore creativo Chris Auty (tramite VCG) ha svelato qualche aggiornamento sullo stato della produzione del remake: “Siamo molto agli inizi della produzione. Siamo ancora in fase di prototipazione. Non vogliamo affrettare nulla. Vogliamo assicurarci di fare effettivamente tutto nel modo giusto e di produrre un’esperienza di qualità assolutamente stellare. E andremo al buio per un po’, quindi possiamo concentrarci sul renderlo il miglior gioco possibile“.