Gearbox acquisisce il franchise di Risk of Rain

Gearbox ha annunciato di aver rilevato il franchise di Risk of Rain da Hopoo Games, lo studio indipendente che ha sviluppato i due capitoli della saga roguelite. Da notare che la compagnia statunitense di proprietà di Embracer Group ha acquisito solamente la proprietà intellettuale, non lo studio di sviluppo.

In un messaggio diffuso via Twitter, Gearbox fa sapere di essere impaziente di dimostrare ai fan di Risk of Rain che la compagnia saprà custodire l’IP e rendergli giustizia. Viene inoltre reso noto che al momento il team è al lavoro per portare il DLC Survivors of the Void su console. Inoltre, Gearbox sta lavorando con Hopoo Games a un altro progetto dedicato alla community del franchise.