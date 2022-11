Company of Heroes 3 potrebbe uscire anche su console

Non solo su PC, Company of Heroes 3 potrebbe vedere la luce anche sulle console di Sony e Microsoft, perlomeno stando a quanto segnalato sul sito del Taiwan Digital Game Rating Committee.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Gematsu, l’ente di classificazione taiwanese avrebbe riportato sul suo sito ufficiale le presunte versioni per PS5 e Xbox Series X|S dello strategico in tempo reale targato Relic Entertainment e SEGA. È dunque possibile che lo studio canadese stia lavorando anche alle versione per console dell’RTS a sfondo bellico. Non è chiaro, però, se queste versioni verranno pubblicate in concomitanza con l’edizione PC, ammesse che esistano davvero, ovviamente.

In ogni caso, dopo il recente rinvio, Company of Heroes 3 approderà su PC il prissimo 23 febbraio 2023. Restiamo in attesa di conoscere eventuali informazioni ufficiali sulle presunte versioni console.