Team Ninja pensa ai reboot di Ninja Gaiden e Dead or Alive?

Pare che Team Ninja non sia impegnato solo su Wo Long: Fallen Dynast e Rise of the Ronin, bensì sembra che stia pensando anche a dei possibili reboot delle serie di Ninja Gaiden e Dead or Alive.

Sembra infatti che Fumihiko Yasuda, il presidente dello studio di sviluppo giapponese, abbia dichiarato che entrambi i reboot sono in al momento in lavorazione. La presunta conferma sarebbe arrivata nel corso della G-Star Conference, una manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi a Busan, in Corea del Sud (via GamingBolt).

Naturalmente tutto ciò è da prendere con le opportune accortezze, ma pare sia stata diffusa anche una diapositiva in cui si fa specifico riferimento ai presunti reboot di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Staremo a vedere.