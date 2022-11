Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter in uscita a dicembre

Annunciato lo scorso settembre in concomitanza con la presentazione di Mirage, The Last Chapter di Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile come aggiornamento gratuito tra poche settimane.

Questo update non solo porrà fine alla saga di Eivor introducendo una nuova quest, ma segnerà anche la fine del supporto al gioco da parte di Ubisoft. Da notare che la missione finale sarà disponibile solamente una volta portata a termine la storia principale e dopo aver potenziato l’insediamento di Ravensthorpe al livello 5.

Con la fine del supporto crollano anche le speranze di avere il New Game+, una feature molto richiesta dalla community che tuttavia non verrà implementata. Tuttavia Ubisoft ha fatto sapere che quest’ultimo aggiornamento porterà con sé anche alcune sorprese che verranno svelate poco prima della release. L’uscita di The Last Chapter è fissata al 6 dicembre.