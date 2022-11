AEW: Fight Forever, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

THQ Nordic e Yuke’s hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di AEW: Fight Forever, il videogioco su licenza della All Elite Wrestling in uscita prossimamente su PC e console.









Il video mostra le versioni virtuali e reali di alcune superstar del wrestling, quali Chris Jericho, Jon Moxley e Britt Baker, impegnate a sponsorizzare le varie caratteristiche del videogioco. In particolare viene posto l’accento sulla modalità carriera e sulla possibilità di creare da zero il proprio personaggio, nonché la presenza di numerose armi improprie da sfruttare durante i match.

AEW: Fight Forever è al momento in lavorazione per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch, tuttavia non si conosce ancora la data di uscita.