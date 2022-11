I videogiochi Ubisoft più recenti tornano su Steam

Dopo una lunga assenza durata circa quattro anni, i videogiochi di Ubisoft stanno per fare ritorno su Steam. La compagnia franco-canadese aveva lasciato tempo fa la piattaforma digitale di Valve in favore dell’Epic Games Store, ma adesso ha deciso di fare dietrofront.

I primi titoli a fare ritorno su Steam saranno Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 e Roller Champions, come confermato dalla stessa Ubisoft sulle colonne di Eurogamer. Di Assassin’s Creed Valhalla è già presente un’apposita pagina del prodotto sul negozio virtuale di Valve. A tal proposito, segnaliamo che Valhalla sarà disponibile su Steam dal 6 dicembre, la stessa data in cui verrà pubblicato l’ultimo aggiornamento intitolato The Last Chapter.

Per quanto riguarda gli altri videogiochi, invece, Ubisoft non ha diffuso ulteriori dettagli circa la data di uscita su Steam.