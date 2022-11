Path of Exile: annunciata l'espansione The Forbidden Sanctum

Grinding Gear Games ha annunciato The Forbidden Sanctum, la prossima espansione dell’action RPG free-to-play Path of Exile in uscita nella prima metà di dicembre.









L’annuncio di oggi interessa solo il titolo dell’espansione, mentre il reveal vero e proprio delle novità che verranno introdotte dall’aggiornamento avverrà il prossimo 1° dicembre. In quella data alle 20:00 (ora italiana) si terrà una diretta in live streaming che illustrerà in dettaglio le caratteristiche dell’espansione.

Per quanto riguarda la data di uscita di The Forbidden Sanctum, invece, questa è stata fissata al 9 dicembre su PC, mentre le versioni di Path of Exile per console PlayStation e Xbox si aggiorneranno il successivo 14 dicembre.