Steam dà oggi il via agli sconti autunnali su migliaia di giochi

Con il Black Friday ormai dietro l’angolo, non potevano certo mancare i tradizionali sconti autunnali di Steam. Valve ha infatti annunciato che questa sera partiranno le consuete promozioni pre-festive che dureranno una settimana intera.









La tornata promozionale avrà inizio alle 19:00 di oggi, martedì 22 novembre, per concludersi alla medesima ora di martedì 29 novembre, pertanto gli sconti di Steam coinvolgeranno sia il Black Friday che il Cyber Monday. Come sempre possiamo aspettarci ribassi su migliaia di videogiochi, vecchi e nuovi, ma anche le tradizionali nomination per gli Steam Awards. In questa occasione gli utenti potranno candidare i loro titoli preferiti nelle diverse categorie, mentre le votazioni vere e proprie si terranno durante i successivi saldi invernali che coincideranno con le festività natalizie.