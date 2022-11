L'offerta di Microsoft: Call of Duty su PlayStation per altri 10 anni

C’è una novità nel caso dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ancora sotto esame da parte delle autorità antitrust di molti paesi: la Casa di Redmond ha infatti proposto a Sony di continuare a portare Call of Duty su PlayStation per altri 10 anni.

L’accordo precedente, stando alle parole di Jim Ryan, prevedeva un’estensione della durata di 3 anni della partnership vigente tra Sony e Activision. Ora Phil Spencer ha dichiarato ai taccuini del New York Times che la nuova offerta, quella che prevede il mantenimento di Call of Duty su PlayStation per i prossimi 10 anni, è stata consegnata nelle mani dei dirigenti di Sony pochi giorni fa: lo scorso 11 novembre. Al momento Sony, interpellata dalla redazione del NYT, non ha diffuso alcun commento ufficiale sulla questione.

Nel frattempo gli esami approfonditi da parte delle autorità proseguono, tuttavia Microsoft si è più volte dichiarata fiduciosa che l’acquisizione di Activision Blizzard andrà a buon fine. In caso di esito positivo delle indagini, l’acquisizione dovrebbe essere finalizzata entro la prossima estate.