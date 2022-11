Disponibile la prova di Mistlands, espansione di Valheim

Da oggi è disponibile l’ultima build di prova dell’attesissima espansione di Valheim: Mistlands, che potrete giocare attraverso Steam e Microsoft Store. Non si ha ancora una data di lancio dell’aggiornamento.

Ecco il trailer di gameplay condiviso dal team di Iron Gate:









Come viene mostrato nel video, Mistlands introdurrà molte novità nel gioco, tra cui nuove creature, nemici, armi e materiali di fabbricazione, nuove aree, e varie opzioni di personalizzazione per la fattoria.

Il co-fondatore di Iron Gate Studio, Henrik Törnqvist, racconta: “Abbiamo dedicato così tanto tempo a Mistlands per creare l’atmosfera giusta e siamo orgogliosi di dare finalmente ai giocatori una sbirciatina su ciò che contiene il nuovo bioma“, prosegue: “Siamo grati per la pazienza di tutti e non vediamo l’ora che i segreti di Mistlands vengano svelati“.

Con più di 10 milioni di copie vendute nell’aprile di quest’anno, non è un mistero l’impazienza dei fan per l’espansione di Valheim. Ricordiamo che dovrebbe uscire un’edizione per Xbox del gioco, prevista per la metà del 2023.