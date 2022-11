Milan Games Week & Cartoomics 2022: ecco cosa vi aspetta nell'area PlayStation

Mancano pochi giorni a Milan Games Week & Cartoomics 2022, l’attesissimo l’evento dedicato gaming che si terrà Fiera Milano Rho dal 25 al 27 novembre, durante il quale sarà possibile provare su console PlayStation 5 alcune tra le più fresche esclusive PlayStation, tra cui Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarök. In onore della partnership tra Gran Turismo 7 e Brembo sarà possibile provare le emozioni del gioco a bordo del simulatore ufficiale Brembo.

Nell’area PlayStation (padiglione 16) sarà possibile anche provare le anteprime di titoli quali CRISIS COR –FINAL FANTASY® VII– REUNION, Forspoken e Street Fighter 6, affiancati da giochi come EA SPORTS FIFA 23, NBA 2K23, Gotham Knightse Call of Duty: Modern Warfare 2.

Per coloro che non potranno partecipare fisicamente all’evento ci sarà il vodcast #LACASADEIPLAYER, creato da SIE Italia per raccontare il meglio dell’intrattenimento di casa PlayStation insieme agli streamer FortuTheGamer e Prattquello, che saranno in compagnia di creator e ospiti esclusivi, tra cui l’attore Troy Baker, famoso nel mondo videludico per la sua interpretazione di Joel, protagonista della saga The Last of US e Delsin di inFAMOUS Second Son.

Durante l’evento, in occasione dell’uscita di Horizon Forbidden West, sarà anche possibile ammirare nuovamente la statua dedicata alla protagonista della saga di Horizon, Aloy, installata lo scorso febbraio a Firenze.