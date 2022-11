Deus Ex Go e altri giochi di Studio Onoma diventeranno ingiocabili

Studio Onoma, realtà canadese precedentemente nota come Square Enix Montreal, ha annunciato la chiusura e la rimozione dagli store di quattro videogiochi mobile: si tratta di Deus Ex Go, Space Invaders: Hidden Heroes, Arena Battle Champions e Hitman Sniper: The Shadows, quest’ultimo pubblicato all’inizio dell’anno in corso.

La notizia è stata data su Twitter tramite un comunicato piuttosto asciutto. Qui leggiamo che i quattro videogiochi verranno rimossi sia dall’App Store che dal Google Play Store dal 1° dicembre, mentre non saranno più accessibili dal successivo 4 gennaio 2023, nemmeno da chi li ha installati sui propri dispositivi. Inoltre, con effetto immediato sono sospesi tutti gli acquisti in-app: Onoma invita i giocatori a utilizzare gli oggetti in-game acquistati prima della data di cessazione del servizio dal momento che non verranno erogati risarcimenti.

Non si conosce il motivo di questa mossa, tuttavia possiamo immaginare che dipenda dalla decisione di chiudere Studio Onoma presa da Embracer Group, nuova proprietaria della compagnia, all’inizio di novembre.