EVERSPACE 2: disponibile l'aggiornamento finale di Ancient Rifts

ROCKFISH Games ha annunciato che da oggi è disponibile l’ultimo aggiornamento per “Ancient Rifts“, versione in Early Access di EVERSPACE 2.









Ecco cosa racconta riguardo l’importante aggiornamento del gioco il CEO e co-fondatore di ROCKFISH Games, Michael Schade: “Ancient Rifts è un’enorme aggiunta a EVERSPACE 2, che mostra l’incredibile profondità e gamma di quello che riteniamo sarà il miglior gioco d’azione spaziale uscito nel 2023“, prosegue: “Abbiamo immaginato Ancient Rifts per riportare in vita alcune delle folli meccaniche e sfide e quella sensazione di corsa in più del primo EVERSPACE che i nostri fan dei giochi spaziali hanno adorato. Non vediamo l’ora del giorno in cui EVERSPACE 2 versione 1.0 uscirà, offrendo un mix unico di gameplay d’azione ad alto contenuto di plasma, esplorazione dello spazio profondo, molte attività e un’entusiasmante campagna ambientata in uno straordinario ambiente zero-G“.

Il lancio della versione completa di EVERSPACE 2 avverrà agli inizi del 2023 e sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.