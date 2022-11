Deck Nine starebbe già lavorando sul prossimo capitolo di Life is Strange

Non si hanno notizie certe, ma stando a ciò che ha notato Veryaligaming sembrerebbe che Deck Nine sia alle prese con lo sviluppo del prossimo capitolo di Life is Strange. Recentemente infatti lo sviluppatore (creatore di Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Before the Storm) avrebbe pubblicato degli annunci di lavoro (poi rimossi) con il fine di reclutare nuove figure per un progetto legato a “un gioco di avventura per giocatore singolo AAA non annunciato“, definito come il “prossimo titolo di avventura narrativa dello studio”.

Gli annunci riportavano anche altre informazioni riguardo al progetto, per esempio che è stato creato per PC e console di ultima generazione utilizzando Unreal Engine e che si tratta di “sistemi e struttura narrativa non lineari“.

Difficile quindi non collegare il progetto ad una avventura in pieno stile Life is Strange.