La versione per console di Tetris: The Grand Master debutterà presto

Come riportato da Famitsu (tramite VGC), e confermato su Twitter dalla stessa Arika, Hamster Corporation pubblicherà una versione per PlayStation 4 e Nintendo Switch di Tetris: The Grand Master. Questa sarà in assoluto la prima versione casalinga di Tetris, disponibile a partire dal 1° dicembre. Il gioco ha infatti avuto alcuni sequel, incluso uno spin-off chiamato Tetris: The Grand Master Ace, ma è arrivato su Xbox 360 come titolo di lancio per la versione giapponese della console.

The Grand Master è una delle versioni di Tretris più famose, che deve la sua notorietà al fatto che è stato il primo gioco di Tetris a raggiungere la gravità istantanea, ovvero l’apparizione istantanea nella parte inferiore dello schermo dei tetramini.