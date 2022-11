The Witcher 3: svelati i dettagli dell'aggiornamento next-gen

CD Projekt RED ha diffuso i primi dettagli relativi all’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 in uscita tra poche settimane. Per l’occasione è stato confezionato un nuovo trailer che illustra alcune delle nuove feature.









L’update introdurrà vari aggiornamenti grafici sia su PC che su PS5 e Xbox Series X|S, oltre a una nuova quest che darà accesso a un set di armatura inedito, la tanto richiesta modalità foto, alcune opzioni di gameplay aggiuntive come un nuovo sistema di controllo per l’utilizzo dei segni, la funzionalità di cross-save, e molto altro.

Per quanto riguarda le modalità grafiche su console, sia i possessori di PS5 che chi ha Xbox Series X potranno giocare a The Witcher 3 impostando una modalità qualità a risoluzione 4K e 30 FPS, con l’aggiunta dell’illuminazione in ray tracing, ombre migliorate e il supporto a FSR 2.0. La modalità performance, invece, punta sui 60 FPS riducendo la risoluzione. Su PS5 il gioco sfrutterà anche le funzionalità del DualSense offrendo il supporto ai feedback aptici e ai grilletti adattivi. Su Xbox Series S saranno disponibili modalità a 30 FPS e a 60 FPS, ma non sono state rese note le risoluzioni. Sul versante PC, anche qui l’aggiornamento introdurrà le opzioni di ray tracing e il supporto alla tecnologia FSR 2.0.

L’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 14 dicembre. I possessori del gioco su PS4 e Xbox One otterranno l’aggiornamento alle rispettive versioni next-gen senza costi aggiuntivi.