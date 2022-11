Netflix sta sviluppando un videogioco tripla A per PC

Dopo aver puntato al mercato mobile con varie acquisizioni mirate e l’apertura di nuove realtà, ecco che il colosso dello streaming ha deciso di sviluppare un videogioco tripla A tradizionale per PC affidando l’incarico a Netflix Games Studio, la software house californiana diretta da Chacko Sonny (in passato executive producer di Overwatch).

Netflix è infatti alla ricerca di varie figure professionali di primo piano da inserire all’interno dell’organico, tra cui segnaliamo un game director, un technical director e un art director. A questi è richiesta ovviamente un’esperienza pregressa nello sviluppo di videogiochi ad alto budget, ma tra i requisiti opzionali spicca una certa dimestichezza con gli sparatutto, siano essi in prima o in terza persona. È dunque probabile che Netflix Games Studio stia realizzando uno shooter per PC, vista anche l’esperienza pregressa di Chacko Sonny nel campo.

Sappiamo inoltre che il videogioco verrà sviluppato impiegando l’Unreal Engine, ma i dettagli su questo progetto terminano qui. Non sappiamo nemmeno se sarà basato su uno dei tanti franchise di proprietà di Netflix, anche se ciò è altamente probabile.