Pokémon Scarlatto e Violetto: vendite oltre 10 milioni in tre giorni

Nonostante i tanti problemi tecnici di cui soffrono entrambi i titoli, le vendite di Pokémon Scarlatto e Violetto hanno fatto registrare un nuovo record per Nintendo. La compagnia giapponese ha infatti annunciato di aver venduto oltre 10 milioni di copie di Pokémon Scarlatto e Violetto nei primi tre giorni sul mercato.

“Questo lancio rappresenta il più forte di sempre, in termine di vendite, di qualsiasi software su qualsiasi piattaforma Nintendo nei primi tre giorni,” si legge nel comunicato stampa appena arrivato in redazione. Grande successo sul mercato, dunque, ma speriamo che Nintendo, The Pokémon Company e Game Freak non si siedano sugli allori e decidano di correre ai ripari correggendo le tante criticità che affliggono Pokémon Scarlatto e Violetto.