Freud's Bones è disponibile da oggi su Nintendo Switch

Dopo la pubblicazione su PC lo scorso maggio, il nostrano Freud’s Bones ha appena fatto capolino su Nintendo Switch. L’avventura dedicata al padre della psicoanalisi nata dalla mente di Fortuna Imperatore, in arte Axel Fox, può essere acquistata sull’eShop di Nintendo al prezzo di € 12,99.

Questa la descrizione ufficiale del videogioco: “Esiliato dalla comunità psicoanalitica, Freud è dilaniato da una crisi esistenziale profonda. Nell’avventura punta e clicca interamente sviluppata in Italia, il fondatore della psicoanalisi è invischiato in rapporti controversi, e conduce un’esistenza piena d’angoscia, nonostante sia attivo ogni giorno per il benessere dei propri pazienti. Tra una visita all’Eckman Cafè per incontrare mecenati e passeggiate notturne tra i palazzi di Vienna, spetta al videogiocatore spezzare questo terribile loop, esplorando l’inconscio dei pazienti di Freud.”

Per saperne di più su Freud’s Bones vi invitiamo a leggere la nostra recensione pubblicata in occasione del lancio su PC.