The King of Fighters XV: in arrivo la Stagione 2

La Stagione 2 di The King of Fighters XV inizierà a gennaio 2023 e insieme a essa sarà disponibile anche il suo primo DLC. Ecco il trailer dell’annuncio, in cui vengono presentate le novità della stagione in arrivo:









Come viene mostrato nel video, a gennaio ci aspetteranno nuovi personaggi, modalità e modifiche tecniche: Shingo Yabuki sarà il primo combattente del DLC della Stagione 2, il cui arrivo sarà accompagnato da una patch di bilanciamento del gioco. Durante la primavera 2023 vi sarà l’introduzione di un nuovo personaggio, Kim Kaphwan, e verrà lanciata l’open beta per la nuova funzionalità di crossplay. Ricordiamo che The King of Fighters XV (di cui potete trovare qui la recensione) è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.