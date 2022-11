Un tripla A della serie Alien sarebbe in fase sviluppo presso Grasshopper Manufacture

Tom Henderson di Insider-Gaming ha riferito che un progetto tripla A della serie di Alien sarebbe in fase di sviluppo presso Grasshopper Manufacture, studio di Goichi Suda, sviluppatore del franchise di No More Heroes. Rumor sul gioco horror non annunciato erano già circolati in passato, ma se prima non si conosceva lo sviluppatore del gioco, ora sembrerebbero non esserci più dubbi a riguardo.

Goichi Suda (fondatore di Grasshopper Manufacture) ha affermato all’inizio di quest’anno che lo studio aveva intenzione di rivelare i progetti in cantiere prima del 2023. Non abbiamo la certezza di ricevere aggiornamenti da parte dello sviluppatore, sappiamo però che quando Grasshoppr Manufacture era stata acquisita da NetEase nell’ottobre 2021, aveva confermato la presenza di cinque progetti in fase di produzione, tra cui tre nuove IP che avrebbero visto il loro debutto entro il prossimo decennio. Il 2023 è vicino, vediamo se lo sviluppatore ci sorprenderà con qualche annuncio importante.