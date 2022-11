Svelato un nuovo trailer di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust hanno mostrato il secondo trailer ufficiale di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, e hanno pubblicato anche un trailer di gameplay della durata di 18 minuti giocato su Nintendo Switch. Oltre ai nuovi video è stata condivisa una nuova serie di screeshot che conferma il set finale di personaggi che si uniscono al gioco: Patricia Abelheim (doppiata da Naomi Ohzora), Empel Vollmer (doppiata da Hirofumi Nojima) e Lila Decyrus (doppiata da Haruka Terui).

Il capitolo finale della serie di Atelier Ryza uscirà il 22 febbraio 2023 in Giappone e il 24 febbraio in tutto il mondo e sarà disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.