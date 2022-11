Marvel's Midnight Suns si prepara al lancio con un livestream

Manca esattamente una settimana all’uscita di Marvel’s Midnight Suns, il prossimo tattico a turni di Firaxis Games con protagonisti i supereroi della Casa delle Idee, per questo lo studio di sviluppo si sta preparando a un livestream che precederà di pochi giorni il lancio del gioco.

Firaxis ha difatti annunciato che il prossimo 29 novembre alle 19:00 (ora italiana) andrà in onda una trasmissione dedicata proprio a Marvel’s Midnight Suns. Quali saranno i contenuti del livestream? Non si sa, ma lo studio promette che la trasmissione sarà speciale. Per seguire l’evento basterà sintonizzarsi su Twitch, YouTube oppure sulla pagina del gioco su Steam.

Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile il 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Su PS4, Xbox One e Switch arriverà invece l’anno prossimo. Per saperne di più sul gioco vi consigliamo di leggere la nostra più recente anteprima.