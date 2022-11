The Callisto Protocol: pubblicato un breve teaser in live action

In attesa dell’imminente lancio di The Callisto Protocol, ecco che Striking Distance Studios e il publisher Krafton hanno confezionato un breve teaser trailer in live action che funge da spot promozionale per il videogioco.









Il video mostra l’attore Josh Duhamel, che nel gioco interpreta il protagonista Jacob Lee, affrontare gli orrori che abitano il satellite naturale di Giove, sia all’interno che all’esterno della struttura detentiva di Black Iron Prison. Spetterà al giocatore sopravvivere alle creature che infestano la luna e svelare il mistero di Callisto.

Per quanto riguarda l’uscita del gioco, questa è prevista tra una settimana esatta: The Callisto Protocol sarà infatti disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.