The Long Dark: in uscita il DLC Tales from the Far Territory

Hinterland Studio ha annunciato la data di uscita di Tales from the Far Territory, il prossimo DLC di The Long Dark che vedrà la luce su PC tra una decina di giorni.









In realtà si tratta di un pass di espansione che vedrà l’aggiunta di nuovi contenuti a intervalli più o meno regolari nel corso dei prossimi dodici mesi. Questi contenuti comprenderanno tre nuove regioni tutte da esplorare, altrettante storie che aggiungono sfide narrative, meccaniche di gameplay inedite, nuovi oggetti e alcune tracce sonore addizionali.

I primi contenuti di Tales from the Far Territory saranno disponibili su Steam ed Epic Games Store a partire dal 5 dicembre, mentre le versioni per console PlayStation, Xbox e Switch li riceveranno all’inizio del 2023.