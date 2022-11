Genshin Impact: l'aggiornamento della versione 3.3 sarà disponibile da dicembre

Avverrà il 7 dicembre il lancio di “All Senses Clear, All Existence Void“, aggiornamento della versione 3.3 di Genshin Impact. Con l’update verranno introdotte due nuove localizzazioni: l’italiano e il turco.









La trama principale di Sumeru è giunta al termine, con l’aggiornamento arriveranno però nuove storie e sfide da affrontare, accompagnate da due potenti alleati: il Vagabondo e Faruzan. Inoltre sarà presto possibile duellare online insieme a NPC, amici e altri giocatori per un round del famoso gioco di carte di Teyvat: Genius Invokation TCG.

Tra gli eventi speciali ci sarà Akitsu Kimodameshi, che prevede l’incontro con Arataki Itto e la possibilità di fronteggiare una serie di minigiochi; e Across the Wilderness, evento che ha come obiettivo raccogliere palloncini entro un tempo limitato. Torneranno con nuovi aggiornamenti Windtrace e l’evento sfida Misty Dungeon.

Genshin Impact è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. È in programma la versione per Nintendo Switch.