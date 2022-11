Marvel’s Midnight Suns: il nuovo trailer ci mostra i dettagli del combat system

Il 2 dicembre è vicino, manca davvero poco all’uscita del il nuovo GDR a turni di Firaxis, Marvel’s Midnight Suns, ed ecco che arriva un nuovo trailer a darci una panoramica del sistema di combattimento del gioco.









I nostri eroi dispongono di un proprio set di abilità, attacchi e mosse speciali. Il potere che abbiamo per poter sconfiggere i nemici (costituiti da sgherri di basso rango e i nemici elite) è rappresentato da Carte, di cui per ogni turno dalla nostra mano potremmo giocarne tre, accumulando l’”eroismo”: risorsa che ci consentirà di utilizzare le carte eroe (la cui potenza è maggiore rispetto alle altre). Essenziale sarà quindi creare il team di eroi più efficace per affrontare le minacce che incontreranno durante il loro percorso. E se non l’avete ancora letta, qui potete trovare l’anteprima del gioco, in cui vi è un’analisi più esaustiva degli aspetti caratteristici del gameplay.

Il 29 novembre ci sarà un un live streaming dedicato al lancio di Marvel’s Midnight Suns, che ricordiamo essere disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, mentre le versioni per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch arriveranno successivamente.