Gran Turismo 7: Yamauchi interessato a una versione PC

Nell’ultimo periodo sono sempre di più i videogiochi nati come esclusiva PlayStation che fanno il salto su PC, basti pensare ai recenti casi di Sackboy o God of War, tuttavia a questi titoli potrebbe aggiungersi in futuro anche Gran Turismo 7.

In un’intervista pubblicata su GT Planet, infatti, Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital ha fatto sapere di essere interessato a una futura conversione per PC del videogioco di corse uscito quest’anno su PS4 e PS5 (qui la nostra recensione). “Gran Turismo è un titolo con una messa a punto molto delicata,” ha dichiarato Yamauchi. “Non esistono molte piattaforme in grado di far girare il gioco nativamente in 4K a 60 FPS, per questo dobbiamo restingere il numero di dispositivi su cui renderlo disponibile. È una faccenda complicata, ma stiamo valutando la possibilità [di portare il gioco su PC].”

Dunque Gran Turismo 7 potrebbe entrare a far parte di quelle “ex-clusive” PlayStation in uscita anche su PC, ma per il momento Yamauchi e compagni stanno ancora considerando le loro opzioni.