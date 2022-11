Call of Duty: Warzone Mobile, aperte le prenotazioni su App Store

Activision ha aperto ufficialmente le prenotazioni di Call of Duty: Warzone Mobile su App Store, permettendo così a tutti gli utenti iOS interessati di prepararsi al lancio dello sparatutto battle royale in uscita l’anno prossimo. Il gioco è già disponibile da tempo per la pre-registrazione anche su Google Play, piattaforme dove sono state superata le 25 millioni di registrazioni di interesse.

Tutti i giocatori che prenotano sull’App Store o effettuano la pre-registrazione su Google Play prima del lancio globale sbloccheranno tutte le ricompense già annunciate quando il gioco uscirà l’anno prossimo, ossia:

Skin operatore “Ghost – Condannato”

Progetto arma “Principe d’inferno” per X12

Progetto arma “Arcidemone” per M4

Emblema “Familiare oscuro”

Vinile “Fiamma del nemico”

Per maggiori informazioni vi invitiamo a dirigervi sul sito ufficiale.