Overwatch 2: vediamo le abilità di Ramattra in video

Un personaggio a dir poco peculiare questo Ramattra, il nuovo eroe che va ad aggiungersi al già corposo roster di Overwatch 2. Per illustrarne le caratteristiche, Blizzard Entertainment ha confezionato un apposito trailer di gameplay.









Il trentaseiesimo personaggio di Overwatch 2 è dotato di due forme che vanno a modificare il modo in cui si comporta sul campo di battaglia. Nella sua forma base, quella Omnic, Ramattra si comporta come un tank in grado di proteggere sé stesso e gli alleati con barriere energetiche capaci di bloccare i colpi nemici, nonché creare dei campi di forza che rallentano gli avversari. Nella forma Nemesi, invece, Ramattra passa all’offensiva e attacca con i suoi pugni sparando onde di energia che possono persino superare le barriere energetiche nemiche. L’ultimate, invece, proietta un campo di energia attorno all’eroe che danneggia tutti i giocatori circostanti.

Ramattra sarà disponibile a partire dal 6 dicembre, quando partirà la prossima stagione di Overwatch 2.