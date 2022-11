Street Fighter 6: un gameplay mostra Ken, Ryu, Luke e Jamie

La redazione di Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Street Fighter 6 che mostra ben due match 1v1 tratti dal prossimo picchiaduro targato Capcom. Nel filmato che trovate di seguito assisterete agli scontri tra Ken e Ryu e tra Luke e Jamie.









Il video è stato realizzato direttamente dagli sviluppatori di Street Fighter 6 per mettere in risalto le novità del videogioco. Possiamo notare un ritorno ai fasti della serie dopo il deludente quinto capitolo, ma chiaramente per averne la certezza bisognerà attendere l’uscita del gioco. Quando avverrà? Non lo sappiamo ancora per certo, ma è probabile che Street Fighter 6 uscirà l’anno prossimo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.