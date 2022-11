Annunciato Starship Troopers: Extermination, FPS cooperativo di Offworld Industries

Starship Troopers: Extermination è stato annunciato oggi dallo sviluppatore Offworld Industries, si tratta di un nuovo FPS cooperativo che vedrà il suo esordio su PC in accesso anticipato su Steam nel 2023. Il titolo si ispira ad un film cult di fantascienza del 1997.









Come recluta nel Deep Space Vanguard, team d’elité delle forze speciali all’interno della fanteria mobile, il fine sarà quello di sterminare tutti gli insetti che stanno infestando il pianeta di Valak, per porre fine all’epidemia. 12 giocatori suddivisi in quattro squadre raccoglieranno risorse, costruiranno una base stabilendo le difese e stermineranno ogni insetto che intralcerà il raggiungimento dei loro obiettivi. Le classi giocabili disponibili dal lancio saranno tre: Assalto, Supporto e Difesa, ed è previsto un sistema di progressione con il quale verranno gradualmente sbloccate nuove armi, equipaggiamenti e vantaggi per ciascuna classe. Attendiamo maggiori informazioni da parte dello sviluppatore, tra cui la data di uscita del gioco.