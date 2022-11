The Settlers: New Allies, una data di uscita per il reboot della serie

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di The Settlers: New Allies, il reboot della storica serie strategica targata Blue Byte che lo scorso marzo era stato rinviato a data da destinarsi.









La nuova data di uscita è prevista per il 17 febbraio 2023, quando il gioco vedrà la luce non soltanto su PC (tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect), ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. The Settlers: New Allies presenterà una modalità campagna single player, una modalità hardcore contro l’intelligenza artificiale, nonché le immancabili schermaglie che potranno essere affrontate anche contro avversari in carne e ossa.