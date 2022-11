The Witcher: il remake sarà completamente open world

Annunciato in via ufficiale esattamente un mese fa, ecco spuntare altri dettagli sul remake del primo The Witcher: ora veniamo a sapere che il gioco sarà completamente open world.

A darne notizia ci ha pensato la stessa CD Projekt nel pubblicare la presentazione dei risultati relativi all’ultimo trimestre fiscale. Qui leggiamo che The Witcher Remake reinventerà il videogioco di ruolo pubblicato originariamente nel 2007: lo farà svecchiandone la formula ludica e trasformandolo in un titolo dalla struttura open world.

Ricordiamo che Canis Majoris, questo il nome in codice del progetto, non è sviluppato direttamente dalla compagnia polacca, bensì è in lavorazione presso Fool’s Theory con la supervisione di CD Projekt RED. Dovrebbe uscire prossimamente, con buona probabilità su PC, PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia non si hanno ancora conferme in tal senso.