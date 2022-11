Crossfire: Legion in uscita all'inizio di dicembre dall'Early Access

Dopo circa sei mesi di permanenza nel programma Early Access di Steam, Crossfire: Legion si prepara all’uscita della versione 1.0 che avverrà tra pochi giorni.









La versione completa dello strategico in tempo reale sviluppato da Blackbird Interactive sarà disponibile su PC a partire dall’8 dicembre. Per l’occasione è stato predisposto un fine settimana di gioco gratuito che partirà l’8 e si concluderà il successivo 11 dicembre.

Tra le novità che verranno introdotte nella versione finale di Crossfire: Legion citiamo il quarto e ultimo atto della campagna, la nuova modalità Brawl, due mappe inedite, quattro unità aggiuntive per ogni fazione (per un totale di dodici unità), nonché tre nuovi comandanti (uno per fazione).