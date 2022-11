World of Warcraft: Dragonflight disponibile da oggi su PC

È arrivato il momento di spiccare il volo verso le Isole dei Draghi ora che Dragonflight, la nona espansione di World of Warcraft, è disponibile su PC.









“Dragonflight va dritta al cuore di ciò che i giocatori hanno sempre amato di World of Warcraft: l’esplorazione, la personalizzazione e la sensazione di meraviglia man mano che il mondo e le sue storie si rivelano,” ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. “Gli aggiornamenti ai sistemi centrali, come il nuovo sistema di talenti, si basano sulle origini di WoW e si rivolgono ai giocatori di ogni tipo, permettendo a vecchi e nuovi amici di divertirsi con tutto ciò che Azeroth può offrire.”

Dragonflight introduce non soltanto un nuovo continente, le Isole dei Draghi, suddiviso in cinque regioni ben distinte, ma anche la prima combinazione di razza e classe per il MMORPG di Blizzard Entertainment: stiamo parlando dell’Evocatore Dracthyr. Inoltre, l’espansione incrementa il livello massimo di ogni personaggio fino a 70.