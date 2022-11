Mato Anomalies in uscita su PC e console a marzo

Il publisher Prime Matter ha annunciato la data di uscita di Mato Anomalies, intrigante JRPG a sfondo investigativo in lavorazione presso Arrowiz.









Vestendo i panni del Detective Doe, i giocatori dovranno indagare su una serie di strani avvenimenti che si verificano nella città di Mato, una megalopoli neo-futuristica orientale piena di segreti e misteri da svelare. Per saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima pubblicata la scorsa estate.

Mato Anomalies sarà disponibile dal 10 marzo 2023 su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. L’etichetta da sapere che il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale.