PlayStation Plus: trapelati i giochi gratuiti di dicembre

Oggi il noto insider Billbil-kun di Dealabs ha svelato in anticipo i nomi dei giochi che saranno disponibili gratuitamente il prossimo mese per per gli abbonati a PlayStation Plus. I titoli in questione sarebbero: Mass Effect Legendary Edition per PS4, che include le versioni aggiornate dei tre giochi originali di Mass Effect; Biomutant (PS4, PS5), gioco d’azione post-apocalittico di Experiment 101; Divine Knockout (PS4, PS5), gioco di combattimento in terza persona. Stando a quanto riferito, i titoli sarebbero disponibili dal 6 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023. L’annuncio ufficiale – conferma, a questo punto – da parte di Sony è previsto per domani.

