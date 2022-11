Il remake di Master of Magic entra in fase gold

Slitherine ha annunciato che i lavori sul remake di Master of Magic hanno raggiunto la fase gold, pertanto lo sviluppo è stato completato e tutto è ormai pronto per l’uscita prevista tra un paio di settimane.

Il rifacimento del leggendario strategico 4X ideato da Steve Barcia è stato realizzato da MuHa Games. Nel nuovo Master of Magic, i giocatori potranno vestire i panni di uno tra i 14 maghi che puntano a conquistare i mondi di Arcanus e Myrror. Per farlo avranno a disposizione non soltanto i loro poteri arcani, ma anche schiere di soldati e seguaci da muovere su una mappa esagonale, conquistando insediamenti e combattendo contro gli eserciti nemici. Durante ogni partita sarà possibile gestire e potenziare le città, ricercare nuove magie ed eseguire rituali arcani per assicurarsi la vittoria.

Il remake di Master of Magic sarà disponibile su PC tramite Steam dal 13 dicembre 2022.