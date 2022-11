Far Cry 6: svelata l'espansione Lost Between Worlds

Ubisoft ha presentato Lost Between Worlds, la nuova espansione di Far Cry 6 che sarà disponibile dal 6 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.









In questo contenuto aggiuntivo, la protagonista Dani Rojas si ritrova catapultata in una dimensione alternativa fantascientifica. Per scappare e tornare nel mondo reale, Dani dovrà superare una serie di sfide per un nuovo personaggio alieno chiamato Fai. Sarà dunque l’occasione per combattere contro nemici inediti e acquisire nuove armi che potranno poi essere utilizzate anche nel gioco base.

Far Cry 6: Lost Between Worlds sarà disponibile come contenuto standalone al prezzo di € 19,99, mentre sarà incluso senza costi aggiuntivi nella versione Game of the Year del gioco.